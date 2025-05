Ein unfassbarer Vorfall erschüttert nicht nur Tierfreunde: Zwei neugeborene Katzenbabys wurden am Donnerstagabend in einem Müllbehälter auf dem Gelände eines Supermarkts in Niederschmalkalden entdeckt. Die winzigen Tiere – kaum ein paar Wochen alt – waren dort ausgesetzt und sich selbst überlassen worden.