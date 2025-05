Leiter, Draht und eine Portion Geschick sollten reichen: Die Männer vom Dorfkult waren damit ausgerüstet und so gestaltete sich das Anbringen der zwölf Nistkästen im Pappenholz relativ einfach. Elf Behausungen sind für Vögel gedacht, in eine könnten Fledermäuse einziehen. Aufgehangen wurden die Nistkästen an Bäumen im Bereich um die renaturierten drei Teiche.