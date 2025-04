Niederschmalkalden: „Ich sehe den Zug heute noch“

Als Kinder hätten sie oft gegenüber der Schmiede gespielt und gemurmelt, an der „Kinderecke“, wie man noch heute sagt. Auch an diesem Osterfeiertag vor 80 Jahren. Sie kamen von der Feldscheune her, ein Zug ausgemergelter Menschen, gekleidet in Lumpen, manche hatten vermutlich Häftlingskleidung an, erzählt Anneliese Will. Einen hätten die anderen mitgezogen, „der konnte nicht mehr alleine laufen“. Aufseher in grünen Uniformen hätten den Zug bewacht, bewaffnet mit Gewehren.