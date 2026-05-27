Manch einer der Gäste hatte vorsorglich einen Sonnenhut oder -schirm mitgebracht, die schattigen Plätze unterm Zeltdach wurden gerne eingenommen: Zur offiziellen Eröffnung des Gewerbegebiets an der B 19 oberhalb von Niederschmalkalden ging es im wahrsten Sinne des Wortes heiß her. Die Sonne brannte auf das 33 Hektar große Gelände am Möckerser Berg, das sich in den vergangenen zwei Jahren in eine Terrassenlandschaft verwandelt hat. So sind 27,7 Hektar ebene Flächen entstanden, auf denen sich nun Investoren ansiedeln können. Nur Schatten gibt es hier noch nicht. Und auch noch keine Firmenschilder auf den einzelnen Parzellen, die einen beginnenden Bau ankündigen würden.