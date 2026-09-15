Tapeten hängen in Fetzen von den Wänden. Der Putz bröckelt. Fenster sind zugemauert oder mit Brettern vernagelt. In einer Ecke liegt ein Kronleuchter, in einer anderen stehen zwei Holzschlitten. Eine dicke Staubschicht bedeckt Stühle, Sessel und Tische. Eine Schiebetür gibt den Blick ins Nachbarzimmer frei. Auch dort liegt Unrat Die Gardinen an den Fenstern bräuchten etliche Waschgänge, um wieder weiß zu werden. An einer Schranktür kleben Bilder aus Zeitschriften – Michael Jackson und Take That sind zu erkennen – und erzählen von einem einst gemütlichen Jugendzimmer.