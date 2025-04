An Ostern verwandeln sich die Schlepperfreunde von „Traktor Niederschmalkalden“ in Hasen und verstecken bunte Plastikeier auf der Wiese – nämlich genau dort, wo Pfingsten ihre Fahrzeuge stehen. Das ist seit Jahren so und die Kinder im Ort wissen das. Ihr erster Weg nämlich führt am Ostersamstag immer zuerst auf die Wiese.