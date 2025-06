„Wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht“… Barmherzigkeit und rote Rosen spielten im Festgottesdienst am Pfingstmontag in Niederschmalkalden eine Rolle. „Und das Wort, das wir sprechen, als Lied erklingt“ … Dazu kamen jede Menge kluger und guter Gedanken. … „Dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut“ … und natürlich Lieder, die das Gesagte bekräftigten. … „Dann wohnt er schon in unserer Welt“ … Und dann war da ein nicht alltäglicher Akt. … „Ja, dann schauen wir heut schon sein Angesicht“ … Die Kirche bekam den Namen der heiligen Elisabeth. … „In der Liebe, die alles umfängt.“ … Es war kein gewohnter Anblick: 160 Menschen hatten sich zum Festgottesdienst in der bis dato noch namenlosen Niederschmalkalder Kirche versammelt. „Das ist ja eine Freude, so eine volle Kirche“ – Evelyn Hünger, gebürtige Niederschmalkalderin und Freundin von Gemeindekirchenratsmitglied Silke Jäger, sprach das aus, was wohl ein jeder dachte.