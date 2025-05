Drei unbekannte Männer kamen während des Todesmarsches durch Niederschmalkalden am 2. April 1945 ums Leben. An sie und an die Millionen Menschen, die während des Nationalsozialismus verfolgt, gequält und ermordet wurden, erinnert jetzt ein Gedenkstein auf dem örtlichen Friedhof. Am 8. Mai wurde er eingeweiht.