„Wir entern die Tanzfläche“ – die kleinen Piraten aus dem Kindergarten in Wernshausen waren startklar. Und los ging er – der Piratentanz. Gleich danach schmetterten die Mädchen und Jungen: „Heute wird getanzt, gesungen und gelacht.“ Genauso so wurde es gemacht – zur Eröffnung des großen Festes in Niederschmalkalden. Das Dorf feierte seinen 700. Geburtstag und alle feierten mit.