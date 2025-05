Sie schlafen auf dem Board

"Wir machen es so, dass in der Nacht zwei schlafen können, die legen sich längs aufs Board und zwei paddeln weiter", erklärt Teilnehmer Axel Bischof der Deutschen Presse-Agentur am Wehr in Hameln. Vergangene Nacht sei es kalt gewesen. "Das war frisch, aber hat trotzdem Spaß gemacht, weil wir einen traumhaften Sonnenaufgang hatten." Sicherheit ist den Männern wichtig. Bischof zufolge tragen alle Schwimmwesten und gurten sich beim Schlafen nachts am Board an.