Niedersachsen und Bayern: Lösung des Playmobil-Rätsels: Kitas bekommen Spielfiguren

Wildeshausen - Nach der Lösung des Playmobil-Rätsels im niedersächsischen Wildeshausen sollen alle Kindergärten und Kindertagesstätten der Stadt ein großes Paket mit Spielfiguren erhalten. Das teilte ein Sprecher der Firma Playmobil aus dem mittelfränkischen Zirndorf mit. "Wir hoffen, damit den vielen Kindern in Wildeshausen noch vor Weihnachten eine große Freude machen zu können", hieß es in einem Brief an den Bürgermeister und Landrat, der vorab per E-Mail an verschiedene Medien geschickt wurde.