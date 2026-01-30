Koalition hat keine Mehrheit

Es wird eine Minderheitsregierung, was in den Niederlanden außergewöhnlich ist. In der Zweiten Kammer des Parlaments verfügen die drei Parteien nur über 66 der 150 Sitze. Linksliberale D66, christdemokratische CDA und rechtsliberale VVD hoffen auf eine Kooperation mit der Opposition. Es soll ein "Kabinett der Zusammenarbeit" werden, sagte Jetten. "Lasst uns unsere Kräfte bündeln."