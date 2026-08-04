Zuvor hatten Medien den 74-Jährigen als Nachfolger des nach dem frühen WM-Aus der Oranje zurückgetretenen Ronald Koeman ins Gespräch gebracht. Dabei wunderte sich die Trainerlegende darüber, dass seine Kollegen bislang alle abgesagt hätten. "Das Einzige, was los ist, ist, dass sie im Moment niemanden bekommen können, und dann kommt mein Name wieder ins Spiel. Ich finde das irgendwie unglaublich", sagte van Gaal. Er betonte, dass es bislang noch keinen Kontakt zum KNVB gegeben habe. Zuletzt hatte Arne Slot abgesagt, auch Erik ten Haag und Peter Bosz stehen nicht zur Verfügung.