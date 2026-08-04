Zeist - Louis van Gaal ist durchaus offen für eine vierte Amtszeit als Bondscoach beim niederländischen Fußballverband. "Ich will dem KNVB immer helfen, so wie ich das auch bei Ajax tun wollte", sagte van Gaal im Interview mit "Voetbal International" - und lobte dabei das Potenzial der Nationalmannschaft. "Mit einem solchen Kader gibt es natürlich Möglichkeiten. Ich glaube auch, dass die Niederlande immer noch Europa- oder Weltmeister werden könnte, denn 95 Prozent des Kaders spielt im Ausland und oft bei guten Vereinen."