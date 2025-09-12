Niederlage in WM-Quali Ex-Co-Trainer Wagner zu DFB-Delle: "Überhaupt nicht schlimm"

Augsburg - Der jüngste deutsche Dämpfer in der WM-Qualifikation macht Sandro Wagner keine Sorgen. Die Nationalmannschaft hatte 0:2 in der Slowakei verloren und heftige Kritik abbekommen - selbst Bundestrainer Julian Nagelsmann warf seinen Fußballern mangelnden Willen und Biss vor. Sein ehemaliger Assistent Wagner, der seit dieser Saison Bundesligacoach des FC Augsburg ist, meinte zur Lage der DFB-Auswahl: "Ich kann nur sagen, dass Julian ein hervorragender Trainer ist, der es auf jeden Fall hinbekommt, dass wir eine geile Stimmung in der Mannschaft haben und gute Spiele machen."