Niederlage in WM-Quali Ex-Co-Trainer Wagner zu DFB-Delle: "Überhaupt nicht schlimm"

Der Ex-Profi, der mit seinen Augsburgern am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) beim FC St. Pauli gefordert ist, warb für die Nationalmannschaft. "Wir können als Fußballfans in Deutschland stolz und froh sein, dass wir so tolle Spieler haben. Und ich finde es überhaupt nicht schlimm, dass wir im September nicht am Peak der Leistung sind. Wichtig ist, dass wir nächsten Sommer da sind. Da sind wir alle da, und da werden wir ein gutes Turnier spielen."