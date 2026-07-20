Verbandspräsident Tapia: "Du bist ein Gigant"
"Es gibt keine Worte im Wörterbuch, die ausreichen würden, um dir für alles zu danken, was du uns gegeben hast, Kapitän", teilte Argentiniens Verbandschef Claudio Tapia an Messi gewandt über die sozialen Medien mit. "Danke für jede Freude, die du uns in die Seele geschrieben hast, für jede Träne des Stolzes und dafür, dass du unsere Flagge bis an die Spitze der Welt getragen hast. Du bist unsterblich, Leo. Du bist ein Gigant. Du hast unser Land zum glücklichsten der Welt gemacht. Danke für alles. Für immer einer von uns."