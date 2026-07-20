Die Erfolge bei der Copa América 2021 und 2024 kommen auch noch dazu, von all den Titeln auf Clubebene - vor allem in den vielen Jahren beim FC Barcelona - mal ganz zu schweigen. Messi bestritt sechs Weltmeisterschaften und erzielte für die Nationalmannschaft 125 Tore. Waren die beim XXL-Turnier in den USA, Kanada und Mexiko seine letzten für die Albiceleste? Während der nächsten WM 2030 würde der Ballzauberer immerhin schon 43 Jahre alt.

2016 war Messi schon einmal aus dem Nationalteam zurückgetreten. Nach der bitteren Niederlage im Elfmeterschießen im Finale der Copa América gegen Chile. In East Rutherford. Im Final-Stadion dieser WM. Damals war er nach wenigen Wochen schon wieder dabei. Diesmal könnte das anders sein. Messis Tränen sprachen Bände. Argentiniens Held überwältigt von der Liebe einer ganzen Nation. Vor der hellblau-weißen Wand. Das Ende scheint nahe.