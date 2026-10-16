Niederlage im Achtelfinale: Überraschendes EM-Aus für Tischtennis-Topfavoritin Winter

Die 34-Jährige stieg in den vergangenen zwei Jahren zur besten Spielerin des Kontinents auf. Als einzige Europäerin gehört sie zu den besten 10 der Weltrangliste. Im Juli erlitt Winter allerdings einen Bandscheibenvorfall, der ihre Vorbereitung auf die Europameisterschaften beeinträchtigte. Nach fünf EM-Titeln mit der deutschen Mannschaft und zwei Erfolgen im Doppel wollte sie in Ljubljana endlich auch zum ersten Mal die Goldmedaille im Einzel gewinnen.