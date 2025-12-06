Der VfB Suhl Lotto Thüringen trat zum Spitzenspiel beim satz- und verlustpunktfreien Tabellenführer MTV Allianz Stuttgart zum vorgezogenen Spieltermin am Freitagabend in der SCHARRena an und musste sich mit einer 0:3-Niederlage vor fast 2.000 Zuschauern aus dem Hallenrund verabschieden. Dem taktischen Geplänkel der Gastgeberinnen, die im CEV-Cup ein Freilos hatten und somit voller Kräfte gegen die Südthüringerinnen antreten konnten, setzte der Suhler Chefcoach Laszlo Hollosy mit seiner wohl durchdachten Personalrotation eine neue Nuance entgegen und ließ seine „jüngste Angriffsformation aller Zeiten“ mit Zuspielerin Irene Ramos Mencia, den Angreiferinnen Svea Naujack, Sanaa Dotson, Hannah Hartmann, den Mittelblockerinnen Laura Berger und Alina Nasin sowie der Libera Xiang-Chen Lai komplett alle drei Sätze durchspielen. Damit konnten sie im Spitzenspiel für den weiteren Saisonverlauf wichtige Spielerfahrung sammeln.