Niederländischer Liedermacher: Clown und Poet: Herman van Veen wird 80

Van Veen ist selbst Vater von vier heute erwachsenen Kindern und hat viel über und für Kinder gesungen ("He, kleiner Fratz"). Generationen wuchsen mit dem Entensong "Warum bin ich so fröhlich?" auf, aus der auch in Deutschland populären Zeichentrickserie über die Abenteuer der Ente "Alfred Jodocus Kwak".

So alt wie der Friede

Seine Lebenspanne umfasst genau die 80 Jahre Frieden in Europa, darüber ist sich der Sänger sehr wohl bewusst. "Ich bin so alt wie der Friede in unserem Land", sagt er. Die Aufrüstung macht ihm Angst. "Ich hoffe, dass das nicht nur ein Interbellum ist" - die Zeit zwischen den Kriegen.

80 Jahre - viele haben sich dann schon längst hinter die Geranien zurückgezogen, wie ein Sprichwort in seiner Heimat sagt. Das ist für Herman van Veen undenkbar. "Das Alter muss man trainieren", sagt er. "Liebe tut man, Glück übt man. Wann man das nicht tut - dann kommt die Apathie." Und der gibt er keine Chance.

Immer weiter singen

Seinen Geburtstag wird van Veen das ganze Jahr lang mit einer großen Tournee feiern. Mit Auftritten an all jenen Orten, die in seiner Karriere wichtig waren. In Belgien, den Niederlanden und natürlich Deutschland. Denn gerade dort hat van Veen seit Jahrzehnten eine große Zahl von Fans.

Vielleicht ist das der Trick, sagte er kürzlich in einem Interview, immer aktiv bleiben: "Dann muss man sich doch weiter die Zähne putzen und sich bewegen. Ich kann mir ein Leben ohne spielen und singen nicht vorstellen."