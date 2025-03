Niederbayern: Vollsperrung am Morgen auf Autobahn 3 nach Unfällen

Hofkirchen (dpa/lby) - Nach zwei Unfällen ist die Autobahn 3 in Niederbayern am Morgen zeitweise in beide Richtungen gesperrt worden. Zunächst war laut Polizei bei Hofkirchen (Landkreis Passau) ein Holztransporter auf einen Sicherungsanhänger für einen liegengebliebenen Schwertransporter gefahren. Später fuhren demnach in entgegengesetzter Fahrtrichtung zwei Fahrzeuge gegen ein Auto, dessen Fahrer zuvor gebremst hatte.