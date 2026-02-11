Passau (dpa/lby) - Ein bislang unbekannter Mann ist bei Passau tot in der Donau gefunden worden. Ein Mitarbeiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts habe die Leiche am Mittag am Flussufer entdeckt, teilte die Polizei mit. Einsatzkräfte und Wasserwacht bargen den Toten. Seine Identität und die genauen Umstände seines Todes waren den Angaben nach zunächst unklar. Die Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen.