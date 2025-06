Triftern (dpa/lby) - Unbekannte haben Waffen, die vermutlich aus der Zeit des Nationalsozialismus stammen, in Niederbayern illegal entsorgt. Der Betreiber eines Schrottplatzes in Triftern (Landkreis Rottal-Inn) fand die Waffen am Dienstag in einem Container und rief die Polizei, wie die Ermittler mitteilten.