Niederbayern: Trio attackiert Mann bei Autokauf mit Baseballschläger

Ein junger Mann will in Passau ein Auto kaufen - und wird stattdessen mit einem Baseballschläger angegriffen. Was bisher bekannt ist.

Die Polizei stoppte die drei Verdächtigen bei einer Fahrzeugkontrolle. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Passau (dpa/lby) - Drei Männer sollen in Passau einen 27-Jährigen mit einem Baseballschläger angegriffen haben. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der Mann mit den Verdächtigen getroffen, um ein Auto zu kaufen. Als es zu Unstimmigkeiten kam, eskalierte die Situation: Die drei Männer sollen den 27-Jährigen festgehalten und mit einem Baseballschläger geschlagen haben. Sie stahlen demnach sein Bargeld und flohen mit einem Auto.

Während der Fahndung entdeckten Polizisten das Fahrzeug und nahmen die drei Insassen im Alter von 19, 26 und 27 Jahren vorläufig fest. Gegen sie ermittelt die Polizei wegen Raubes. Der 27-jährige Fahrer stand außerdem unter dem Einfluss von Cannabis, so die Polizei. Gegen ihn wird auch deswegen ermittelt.