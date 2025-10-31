Niederbayern: Trio attackiert Mann bei Autokauf mit Baseballschläger

Passau (dpa/lby) - Drei Männer sollen in Passau einen 27-Jährigen mit einem Baseballschläger angegriffen haben. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der Mann mit den Verdächtigen getroffen, um ein Auto zu kaufen. Als es zu Unstimmigkeiten kam, eskalierte die Situation: Die drei Männer sollen den 27-Jährigen festgehalten und mit einem Baseballschläger geschlagen haben. Sie stahlen demnach sein Bargeld und flohen mit einem Auto.