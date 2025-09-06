Niederbayern: Taxifahrt endet mit Handgreiflichkeiten und Polizeieinsatz

Neustadt an der Donau (dpa/lby) - In Niederbayern ist ein Streit zwischen einem Taxifahrer und alkoholisierten Fahrgästen eskaliert. Die fünf Fahrgäste ließen sich am Morgen von dem 31 Jahre alten Taxifahrer von Abensberg nach Neustadt an der Donau (Landkreis Kelheim) bringen, wie die Polizei mitteilte. Schon auf der Fahrt gab es demnach Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Taxifahrer und den Gästen. Der Grund sei der Fahrstil des 31-Jährigen gewesen, er sei aus Sicht der Fahrgäste zu rasant gefahren.