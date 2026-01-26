Passau (dpa/lby) - Ein Spaziergänger hat am Sonntag an der Innpromenade in Passau mutmaßlich menschliche Überreste gefunden. Zur Todesursache und Identität der Person werde nun ermittelt, teilte die Polizei mit. Dazu wurde eine rechtsmedizinische Untersuchung angeordnet. Am Montag wurden die Knochen geborgen und der Rechtsmedizin übergeben, sagte eine Sprecherin der Polizei. Die Ermittlungen dauern an.