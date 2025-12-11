Dietersburg (dpa/lby) - Beim Verarbeiten von Brennholz hat sich im niederbayerischen Dietersburg (Landkreis Rottal-Inn) ein 73-Jähriger schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei hantierte der Mann in seiner heimischen Werkstatt mit einer Kreissäge, um Holzreste zu zerkleinern. Dabei sei er mit der rechten Hand in das Schneideblatt geraten. Mehrere Finger wurden durch die Säge teilamputiert. Der Verletzte wurde laut Polizeiangaben mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.