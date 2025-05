Niederbayern: Regionalzug kracht in Lkw: Strecke bleibt vorerst gesperrt

Pocking (dpa/lby) - Nach der Kollision eines Regionalzugs mit einem Lastwagen in Niederbayern bleibt die Bahnstrecke zwischen Pocking und Pfarrkirchen vorerst gesperrt. Der entgleiste Zug soll am Freitag geborgen werden, wie die Polizei mitteilte. Der Lkw wurde in der Nacht auf Donnerstag von den Gleisen geholt. Wie lange die Bahnstrecke zwischen Pocking und Pfarrkirchen gesperrt bleiben wird, ist nach Angaben der Bahn nicht absehbar. Die Züge aus Passau enden für die Dauer der Sperrung in Pocking, diejenigen aus Mühldorf in Pfarrkirchen.