  Region

Niederbayern Polizist wird an Kontrollstelle angefahren und verletzt

Sechs Polizisten sind an einem Parkplatz in Deggendorf damit beschäftigt, Autofahrer zu kontrollieren. Doch plötzlich erfasst ein Wagen einen Beamten frontal.

Niederbayern: Polizist wird an Kontrollstelle angefahren und verletzt
Der Polizist hatte den Wagen an einem Parkplatz in Deggendorf anhalten wollen. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa

Deggendorf (dpa/lby) - Ein Polizist ist in Niederbayern an einer Kontrollstelle von einem Auto angefahren und verletzt worden. Der Wagen habe den 29-Jährigen auf dem Parkplatz in Deggendorf frontal erfasst, teilte die Polizei mit. Nach derzeitigen Erkenntnissen habe der 52 Jahre alte Fahrer sein Auto aber nicht absichtlich in Richtung des Polizisten gelenkt. Der Beamte erlitt demnach Prellungen und Abschürfungen am ganzen Körper und wurde stationär im Krankenhaus behandelt, jedoch nicht schwerer verletzt.

Den Angaben zufolge hatte der Beamte mit Warnweste auf dem beleuchteten Parkplatz am Sonntagabend zwei hintereinander fahrende Fahrzeuge anhalten wollen. Das erste Fahrzeug sei auf einen Parkplatz gefahren, der Wagen dahinter habe den Polizisten frontal angefahren. Laut Polizei saß auch ein Kind im Unfallauto. Sowohl die Polizisten als auch der Unfallfahrer und sein Kind seien vor Ort durch psychosoziale Fachkräfte betreut worden.