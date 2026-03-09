Niederbayern: Polizist wird an Kontrollstelle angefahren und verletzt

Deggendorf (dpa/lby) - Ein Polizist ist in Niederbayern an einer Kontrollstelle von einem Auto angefahren und verletzt worden. Der Wagen habe den 29-Jährigen auf dem Parkplatz in Deggendorf frontal erfasst, teilte die Polizei mit. Nach derzeitigen Erkenntnissen habe der 52 Jahre alte Fahrer sein Auto aber nicht absichtlich in Richtung des Polizisten gelenkt. Der Beamte erlitt demnach Prellungen und Abschürfungen am ganzen Körper und wurde stationär im Krankenhaus behandelt, jedoch nicht schwerer verletzt.