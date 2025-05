Die Polizei riet Handwerkern in der Region deshalb, ihre Firmenfahrzeuge möglichst in Garagen oder Hallen abzustellen - und auf verdächtig wirkende Menschen oder Autos zu achten. Diese könnten zum Beispiel mehrfach langsam in Straßen unterwegs sein oder Fahrzeuge fotografieren, um neue Ziele zu suchen. Handwerker könnten Werkzeugkoffer zudem mit Ketten, Schlössern oder Ortungsgeräten zusätzlich gegen Diebstahl schützen.