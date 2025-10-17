 
Niederbayern Pferde mit Biomüll gefüttert - Polizei sucht nach Duo

Auf einer Koppel an einem Radweg in Niederbayern bekommt ein Pferd plötzlich Bauchschmerzen. Die Ursache dürfte im verschimmelten Futter zu finden sein - was jetzt auch die Polizei beschäftigt.

 
Die Koppel der Pferde liegt direkt neben dem bei Ausflüglern in der Region beliebten Regental-Radweg. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Prackenbach (dpa/lby) - Ein Mann und eine Frau sollen Pferde auf einer Koppel in Niederbayern mit verschimmeltem Biomüll gefüttert haben. Die Halterin habe gesehen, wie die beiden bislang nicht identifizierten Verdächtigen den Müll auf die Koppel an einem Radweg in Prackenbach (Landkreis Regen) geworfen hätten, teilte die Polizei mit. Eines der Pferde habe wegen des ungesunden Futters eine Kolik erlitten - starke Bauchschmerzen, die in manchen Fällen lebensbedrohlich sein können. Ein Tierarzt habe das Pferd behandelt.

Nach der Werbung weiterlesen

Die Pferde sollen laut Polizei mehrfach mit Biomüll gefüttert worden sein. Ermittelt werde jetzt wegen mutmaßlichen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz und wegen Sachbeschädigung. Dabei suchen die Beamten auch nach Zeugen der Vorfälle.