Grafenau (dpa/lby) - Ein Schüler soll in einer Umkleidekabine in Niederbayern Pfefferspray versprüht und so einen größeren Rettungseinsatz ausgelöst haben. Elf Schüler seien nach dem Vorfall an einer Mittelschule in Grafenau vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Mehr als 40 Schüler seien von Rettungskräften vor Ort untersucht worden. Die Polizei war demnach zunächst wegen eines verdächtigen Geruchs zu der Schule gerufen worden.