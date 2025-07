Demnach behaupteten sie später, die Frau erhalte ein Paket aus Indien im Wert von 500.000 Euro. Dieses vermeintliche Paket sei dann jedoch vom Zoll einbehalten worden und es sei eine "Zollgebühr" in Höhe von mehreren Tausend Euro erforderlich, so die Betrüger. Um die angeblichen Gebühren zu begleichen, überwies die Frau den Angaben zufolge in mehreren Zahlungen einen niedrigen fünfstelligen Betrag auf ein ausländisches Konto. Die Ermittlungen dauern an.