Niederbayern: Pädagogischer Ausflug zur Polizei endet mit Strafanzeige

Wörth an der Isar (dpa/lby) - Ein denkbar unglückliches Händchen bei der Kindeserziehung hat eine Autofahrerin im Landkreis Landshut bewiesen. Die 48-Jährige fuhr direkt auf dem Parkplatz der Autobahnpolizeistation Wörth an der Isar vor. Ihr Ziel: Sie wollte ihrem achtjährigen Sohn die Leviten lesen lassen. Der Junge hatte laut Angaben der Mutter kurz zuvor während der Fahrt einfach die Fahrzeugtür geöffnet. Mit dem spontanen Besuch bei der Polizei sollte dem Kind sein Fehlverhalten verdeutlicht werden.