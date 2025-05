Niederbayern Nach Kollision mit Lkw beginnt Bergung der Regionalbahn

Pocking (dpa/lby) - Nach dem Zusammenstoß eines Regionalzuges mit einem Lastwagen an einem Bahnübergang in Niederbayern hat die Bergung der Waggons begonnen. Dafür seien zwei Kräne im Einsatz, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn. Wie lange es dauern wird, den Zug zu bergen und abzutransportieren, ist noch unklar. Der Lastwagen war bereits in der Nacht zum Donnerstag wenige Stunden nach dem Unfall von den Gleisen geholt worden.