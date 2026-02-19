Reisbach (dpa/lby) - Nachdem er einen Großeinsatz der Polizei im niederbayerischen Reisbach ausgelöst hat, drohen einem 18-Jährigen erste juristische Konsequenzen. Ein Richter entschied, dass der Heranwachsende in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht wird. Laut einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Niederbayern vom Donnerstag ermittelt die Kriminalpolizei gegen ihn nun unter anderem wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung. Der junge Mann hatte am vergangenen Freitag unzählige Einsatzkräfte im Landkreis Dingolfing-Landau in Atem gehalten.