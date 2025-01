Der Brand in der Raffinerie in Neustadt an der Donau (Landkreis Kelheim) war in der Nacht zum Freitag an einer Prozessanlage ausgebrochen, wie das Unternehmen Bayernoil mitteilte. Die örtlichen Feuerwehren und die Werksfeuerwehr kämpften stundenlang gegen die Flammen. Bürgerinnen und Bürger im Stadtgebiet von Neustadt und in mehreren Ortsteilen sowie in der benachbarten Gemeinde Münchsmünster (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) wurden vor giftigem Qualm gewarnt.