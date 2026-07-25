Bad Abbach (dpa/lby) - Ein Motorradfahrer ist beim Auffahren auf eine Bundesstraße von einem Lastwagen erfasst und von dem tonnenschweren Fahrzeug mehrere Meter mitgeschleift worden. Der 55 Jahre alte Motorradfahrer erlitt durch den Unfall am Freitag schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Der Mann hatte beim Auffahren auf die Bundesstraße bei Bad Abbach (Landkreis Kelheim) den Lastwagen übersehen, der bereits auf der B16 unterwegs war.