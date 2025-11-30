Roßbach (dpa/lby) - Rund zwei Millionen Euro Schaden sind schätzungsweise bei einem Brand in einer Metallbauwerkstatt in Niederbayern entstanden. Das Feuer war am Samstag laut Polizei in einem Stapel alter Holzpaletten vor der Halle in Roßbach (Landkreis Rottal-Inn) ausgebrochen. Von dort griffen die Flammen auf das Gebäude über, in dem hochwertige Maschinen standen. Um den Brand zu löschen, musste die Feuerwehr mit einem Bagger Teile des Gebäudes abreisen. Verletzt wurde niemand. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.