Niederbayern: Mann wegen mutmaßlichen Mordversuchs an Partnerin in U-Haft

Eggenfelden (dpa/lby) - Wegen eines mutmaßlichen Mordversuchs an seiner Partnerin in Niederbayern sitzt ein 41-Jähriger in U-Haft. Der Mann soll die 36-Jährige in einer Asylbewerberunterkunft in Eggenfelden (Landkreis Rottal-Inn) unter anderem am Kopf verletzt haben, wie die Polizei mitteilte. Die Frau sei nach dem Vorfall am Samstag in ein Krankenhaus gebracht und dort am Dienstag noch weiter behandelt worden.