Eggenfelden (dpa/lby) - Wegen eines mutmaßlichen Mordversuchs an seiner Partnerin in Niederbayern sitzt ein 41-Jähriger in U-Haft. Der Mann soll die 36-Jährige in einer Asylbewerberunterkunft in Eggenfelden (Landkreis Rottal-Inn) unter anderem am Kopf verletzt haben, wie die Polizei mitteilte. Die Frau sei nach dem Vorfall am Samstag in ein Krankenhaus gebracht und dort am Dienstag noch weiter behandelt worden.
Niederbayern Mann wegen mutmaßlichen Mordversuchs an Partnerin in U-Haft
dpa 12.08.2025 - 10:25 Uhr