Niederbayern: Mann stirbt nach Streit - Polizei nimmt Partnerin fest

Grafenau (dpa/lby) - Eine 25 Jahre alte Frau soll in Niederbayern ihren 24 Jahre alten Partner getötet haben. Die beiden seien am frühen Morgen in ihrer Wohnung in Grafenau (Landkreis Freyung-Grafenau) in Streit geraten, teilte die Polizei mit. Dabei soll die Frau ihrem Partner tödliche Verletzungen am Oberkörper zugefügt haben. Die Polizei machte zunächst keine Angaben, wie und womit sie den 24-Jährigen verletzte.