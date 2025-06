Niederbayern: Mann klaut Grillspieß mit gefrorenen Grillhendl aus Festzelt

Neustadt an der Donau (dpa/lby) - Ein 19-Jähriger hat bei einem Festzelt versucht, einen Spieß mit gefrorenen Grillhähnchen zu klauen. Den betrunkenen Mann habe wohl zu später Stunde der Hunger überkommen, teilte die Polizei mit. Er stahl demnach den Spieß mit fünf Grillhendl in der Nacht zu Sonntag aus der Kühlung des Festzeltes. Zu diesem Zeitpunkt waren das Pfingstvolksfest und das Festzelt in Neustadt an der Donau (Landkreis Kelheim) bereits geschlossen.