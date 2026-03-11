 
Niederbayern Mann gerät auf Hopfenfeld in Wickelmaschine und stirbt

Ein 65-Jähriger arbeitet auf einem Hopfenfeld in Niederbayern mit einer Maschine, die beim Umgang mit Drähten helfen soll. Dabei kommt es zu einem folgenschweren Unfall.

Auf Hopfenfeldern werden für die Pflanzen sogenannte Aufleitdrähte gespannt. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa

Attenhofen (dpa/lby) - Ein Mann ist auf einem Hopfenfeld in Niederbayern in eine Maschine zum Wickeln von Drähten geraten und gestorben. Laut Polizei war der 65-Jährige allein bei der Arbeit auf dem Feld bei Attenhofen (Landkreis Kelheim) in der Hallertau, als es zu dem Unfall kam. Die Maschine war laut einer Polizeisprecherin am Heck eines Traktors angebracht. Warum der Mann in die Maschine geriet, blieb zunächst unklar.

Angehörige fanden den tödlich verletzten Mann den Angaben zufolge auf dem Feld und setzten einen Notruf ab. Die Kripo Landshut ermittelt zur Unfallursache, die Berufsgenossenschaft ist ebenfalls involviert. Es gebe keine Hinweise, dass andere Menschen an dem Unfall beteiligt gewesen sein könnten, teilte die Polizei mit.