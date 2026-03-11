Niederbayern: Mann gerät auf Hopfenfeld in Wickelmaschine und stirbt

Attenhofen (dpa/lby) - Ein Mann ist auf einem Hopfenfeld in Niederbayern in eine Maschine zum Wickeln von Drähten geraten und gestorben. Laut Polizei war der 65-Jährige allein bei der Arbeit auf dem Feld bei Attenhofen (Landkreis Kelheim) in der Hallertau, als es zu dem Unfall kam. Die Maschine war laut einer Polizeisprecherin am Heck eines Traktors angebracht. Warum der Mann in die Maschine geriet, blieb zunächst unklar.