Niederbayern: Mann bewusstlos geschlagen: Polizei sucht mutmaßlichen Täter

Der mutmaßliche Täter sei nicht mehr vor Ort im Stadtteil Bad Gögging gewesen, hieß es. Zunächst verdächtigten die Beamten einen 21-Jährigen. Bei der Kontrolle soll er die Beamten mehrfach verbal beleidigt haben. Ersten Erkenntnissen nach war der 21-Jährige allerdings nicht der mutmaßliche Täter und wurde entlassen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Beleidigung eingeleitet. Der mutmaßliche Täter sei nicht gefunden worden.