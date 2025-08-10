Neustadt an der Donau (dpa/lby) - In Niederbayern ist ein 59-Jähriger von einem Unbekannten bewusstlos geschlagen worden. Als eine Polizeistreife in Neustadt an der Donau (Landkreis Kelheim) eintraf, lag er am Boden, wie die Polizei mitteilte. Mit etlichen Prellungen und Schwellungen wurde der 59-Jährige vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Zu weiteren Hintergründen machte die Polizei keine Angaben.
Niederbayern Mann bewusstlos geschlagen: Polizei sucht mutmaßlichen Täter
dpa 10.08.2025 - 08:57 Uhr