Niederbayern: Mann auf Rasentraktor wird von Polizisten überwältigt

Aldersbach - Einen ungewöhnlichen Verkehrsteilnehmer haben Polizisten in Niederbayern aus dem Verkehr gezogen: einen Betrunkenen auf einem Rasentraktor. Wie die Polizei am Morgen weiter mitteilte, setzte sich der Mann wohl aus Neugier auf das Gerät, weil in Aldersbach bei Passau ein Polizei-Einsatz lief. Als er sich bei den Beamten nach dem Geschehen erkundigte, habe er nach Alkohol gerochen und "aggressive Handbewegungen in Richtung der Beamten" gemacht. Daraufhin wurde er laut dem Sprecher von den Polizisten zu Boden gebracht und gefesselt.