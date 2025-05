Passau (dpa/lby) - Ein 23-Jähriger soll zwei Männer in Passau mit einer Eisenstange angegriffen und verletzt haben. Die beiden 38 und 41 Jahre alten Männer wollten in der Nacht zum Sonntag einen Streit zwischen mehreren Beteiligten in einem Parkhaus schlichten, wie die Polizei mitteilte.