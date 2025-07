Pocking (dpa/lby) - In Niederbayern ist eine männliche Leiche in einem Kiesweiher gefunden worden. Es handele sich bei dem Toten um einen 54-Jährigen, sagte ein Polizeisprecher. Derzeit gehe die Polizei von einem Unfall aus. Es gebe keine Hinweise auf Dritt- oder Gewalteinwirkung. Zunächst hatte die "Passauer Neue Presse" über den Fund in Pocking (Landkreis Passau) berichtet.