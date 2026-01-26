Niederbayern: Kind bricht durch Eis und fällt in Bach - Frau greift ein

Altdorf - Ein zehn Jahre alter Junge ist in Niederbayern durchs Eis in einen Bach gebrochen und von einer Frau gerettet worden. Die 41-Jährige habe gesehen, dass der Bub in Not war und sei selbst aufs Eis der Pfettrach in Altdorf (Landkreis Landshut) gelaufen, um ihn herauszuziehen, sagte ein Polizeisprecher. Der Bach sei an der Stelle zwei Meter tief, der Junge habe sich nicht mehr allein halten können.