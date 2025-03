Landau an der Isar (dpa/lby) - Ein Hund soll in Landau an der Isar (Landkreis Dingolfing-Landau) plötzlich auf einen Jungen losgelaufen sein und ihn mehrmals gebissen haben. Der Hund habe sich zuvor von seiner Halterin gelöst, teilte die Polizei mit. Der verletzte Siebenjährige sei nach dem Vorfall am Samstagnachmittag ins Krankenhaus gebracht worden. Gegen die 51 Jahre alte Halterin werde wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.