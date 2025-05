Viechtach (dpa/lby) - Beim Brand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Viechtach (Landkreis Regen) ist ein Schaden im niedrigen sechsstelligen Bereich entstanden. Das Feuer brach in der Nacht in einem Stall aus und griff anschließend auf den Dachstuhl des Wohnhauses über, wie die Polizei mitteilte.