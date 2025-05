Dingolfing (dpa/lby) - Ein Gleitschirmpilot ist in Niederbayern aus rund 15 Metern Höhe abgestürzt und später im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Wieso der 61-Jährige am Mittwochabend auf dem Gelände eines Sportflugplatzes in Dingolfing (Landkreis Dingolfing-Landau) abstürzte, war zunächst unklar, wie die Polizei mitteilte.