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Niederbayern Eskalation beim Klingelstreich

Klingelsturm, Schellekloppe, Mäusepingeln: für Klingelstreiche von Kindern gibt es viele Bezeichnungen. In Dingolfing ist ein solcher Schabernack jetzt völlig aus dem Ruder gelaufen.

Niederbayern: Eskalation beim Klingelstreich
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Kinder klingelten, die Situation eskalierte. (Symbolbild) Foto: Ole Spata/dpa

Dingolfing (dpa/lby) - Bedrohungen, Handgreiflichkeiten – und das alles wegen ein bisschen Schabernack: In Dingolfing ist ein Klingelstreich von Kindern in einem Mehrfamilienhaus völlig eskaliert. Ein 63-Jähriger, der sich davon gestört fühlte, packte eins der Kinder der Kragen, hob es hoch und ließ es fallen, wie die Polizei mitteilte. Das Kind wurde dabei leicht verletzt und das wiederum wollten seine Eltern sich nicht gefallen lassen.

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Dabei spitzte sich die Situation weiter zu: Der 63-Jährige soll mit einem Küchenmesser gedroht und Beleidigungen ausgesprochen haben. Er selbst erstattete nach Polizeiangaben Anzeige, weil der Vater des Kindes ihn ebenfalls bedroht haben soll. In beide Richtungen wird nun ermittelt.